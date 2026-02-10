Zichichi scoprì vent’anni in anticipo il grande bluff dell’ambientalismo

Da laverita.info 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 96 anni il fisico Antonino Zichichi, una figura che ha sempre sfidato le convenzioni. Vent’anni fa, aveva già messo in discussione le teorie dell’ambientalismo, definendo alcune delle sue posizioni come un grande bluff. Nonostante il suo talento e i riconoscimenti, l’Accademia non gli ha mai consegnato il Nobel, per il semplice fatto di essere cattolico. La sua vita e le sue idee hanno lasciato un segno nel dibattito scientifico e sociale.

Non c’è bisogno qui di osannare le sue qualità di scienziato, che gli sono state riconosciute, in vita, dai successi professionali e dalla comunità scientifica internazionale. Dico solo che, per il lavoro sperimentale sullo studio delle simmetrie nelle interazioni fondamentali, avrebbe potuto anche meritare il Nobel per la fisica, e il fatto che non ne sia stato insignito significa solo che non sempre si possono premiare tutti i meritevoli: il comitato del Nobel deve fare delle scelte e lasciar fuori, proprio malgrado, molti fisici di prim’ordine. Ecco: il prof Zichichi fu uno di quelli. I suoi pregi - di mente e di cuore - erano fuori dal comune. 🔗 Leggi su Laverita.info

zichichi scopr236 vent8217anni in anticipo il grande bluff dell8217ambientalismo

© Laverita.info - Zichichi scoprì vent’anni in anticipo il grande bluff dell’ambientalismo

Approfondimenti su Zichichi ambientalismo

Addio ad Antonino Zichichi, il padre italiano dell'antimateria e grande divulgatore scientifico

Se ne va Antonino Zichichi, uno dei più grandi fisici italiani.

Zichichi, scienziato di Dio. Il divulgatore è morto a 96 anni. Spiegò la fisica al grande pubblico

È morto oggi a 96 anni Ignazio Zichichi, uno dei più noti divulgatori scientifici italiani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zichichi ambientalismo

Argomenti discussi: Zichichi scoprì vent’anni in anticipo il grande bluff dell’ambientalismo.

zichichi scoprì vent anniZichichi, scienziato di Dio. Il divulgatore è morto a 96 anni. Spiegò la fisica al grande pubblicoDal Cern al Gran Sasso alla tv, lo studio dell’antimateria e il rapporto fede-ragione. Criticava la teoria darwiniana ed era scettico sul cambiamento climatico ... quotidiano.net

zichichi scoprì vent anniÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, protagonista della fisica delle particelle, la testimonianza di Francesco VissaniProfilo e lascito di Antonino Zichichi: fisico delle particelle, fondatore di istituzioni scientifiche, protagonista del dibattito scientifico e culturale italiano. coelum.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.