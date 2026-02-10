Youtube music ora fa pagare i testi delle canzoni | dichiarazione google

Da oggi alcuni utenti di Youtube Music devono pagare per vedere i testi delle canzoni. Google ha annunciato di aver avviato un test, in cui solo una parte di ascoltatori supportati dalla pubblicità si trova davanti a un paywall. La novità riguarda solo le liriche, che prima erano gratuite e accessibili a tutti. La società spiega che questa mossa serve a migliorare la qualità del servizio, ma per gli utenti potrebbe significare un cambiamento importante nel modo di ascoltare e seguire le canzoni.

le liriche di youtube music stanno subendo una revisione significativa: google sta testando un paywall per una porzione di utenti supportati dalla pubblicità. agli account gratuiti viene concessa al momento una quantità limitata di accessi alle liriche, pari a cinque visualizzazioni, dopodiché compare un avviso che invita a sbloccarle tramite youtube premium o youtube music premium. questa panoramica sintetizza lo stato attuale, le dichiarazioni ufficiali e le possibili conseguenze per gli abbonati e per l'ecosistema degli strumenti di intrattenimento di google.

