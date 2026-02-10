Youtube music ora fa pagare i testi delle canzoni | dichiarazione google

Da mondoandroid.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi alcuni utenti di Youtube Music devono pagare per vedere i testi delle canzoni. Google ha annunciato di aver avviato un test, in cui solo una parte di ascoltatori supportati dalla pubblicità si trova davanti a un paywall. La novità riguarda solo le liriche, che prima erano gratuite e accessibili a tutti. La società spiega che questa mossa serve a migliorare la qualità del servizio, ma per gli utenti potrebbe significare un cambiamento importante nel modo di ascoltare e seguire le canzoni.

le liriche di youtube music stanno subendo una revisione significativa: google sta testando un paywall per una porzione di utenti supportati dalla pubblicità. agli account gratuiti viene concessa al momento una quantità limitata di accessi alle liriche, pari a cinque visualizzazioni, dopodiché compare un avviso che invita a sbloccarle tramite youtube premium o youtube music premium. questa panoramica sintetizza lo stato attuale, le dichiarazioni ufficiali e le possibili conseguenze per gli abbonati e per l’ecosistema degli strumenti di intrattenimento di google. lyrics di youtube music: stato attuale del paywall e sperimentazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

youtube music ora fa pagare i testi delle canzoni dichiarazione google

© Mondoandroid.com - Youtube music ora fa pagare i testi delle canzoni: dichiarazione google

Approfondimenti su Youtube Music

Youtube music ora più utenti devono pagare per i testi delle canzoni

Da oggi, gli utenti di YouTube Music devono pagare per vedere i testi delle canzoni.

Alla fine YouTube Music l’ha fatto! I testi ora si pagano

Da oggi, YouTube Music ha cambiato le regole.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Youtube Music

Argomenti discussi: È uscito il video di ‘Opalite’ di Taylor Swift, ecco perché non lo trovate (per ora) su YouTube; Alla fine YouTube Music l'ha fatto! I testi ora si pagano; YouTube Music, brutta sorpresa: i testi solo a pagamento; Minneapolis, concerto a sorpresa di Springsteen contro l'Ice. VIDEO.

YouTube Music, brutta sorpresa: i testi solo a pagamentoYouTube Music introduce un limite alla visualizzazione dei testi, ora accessibili senza restrizioni solo con abbonamento Premium. smartworld.it

Alla fine YouTube Music l'ha fatto! I testi ora si paganoGoogle limita l'accesso ai testi delle canzoni su YouTube Music: solo cinque visualizzazioni gratuite prima del paywall. La funzione diventa Premium. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.