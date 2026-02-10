Ylenia Musella uccisa dal fratello in un video Giuseppe che aspetta al Pronto Soccorso di Villa Betania

Giuseppe Musella resta al pronto soccorso di Villa Betania dopo aver portato la sorella Ylenia, ferita mortalmente dal fratello, e non scompare subito. Un video su TikTok mostra il momento e la scena in cui Giuseppe aspetta, mentre la polizia cerca di fare chiarezza sui fatti.

Un video pubblicato su TikTok mostra che Giuseppe Musella è rimasto al Pronto Soccorso dopo avere accompagnato la sorella Ylenia, da lui ferita mortalmente, e che non si è reso subito irreperibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina a Napoli, un testimone ha confermato di aver visto il fratello di Ylenia Musella in casa al momento dell’omicidio.

