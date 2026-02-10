Ylenia Musella uccisa dal fratello in un video Giuseppe che aspetta al Pronto Soccorso di Villa Betania
Giuseppe Musella resta al pronto soccorso di Villa Betania dopo aver portato la sorella Ylenia, ferita mortalmente dal fratello, e non scompare subito. Un video su TikTok mostra il momento e la scena in cui Giuseppe aspetta, mentre la polizia cerca di fare chiarezza sui fatti.
Un video pubblicato su TikTok mostra che Giuseppe Musella è rimasto al Pronto Soccorso dopo avere accompagnato la sorella Ylenia, da lui ferita mortalmente, e che non si è reso subito irreperibile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Ylenia Musella
Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe: c’è un testimone oculare, era in casa
Questa mattina a Napoli, un testimone ha confermato di aver visto il fratello di Ylenia Musella in casa al momento dell’omicidio.
Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe: c’è un testimone oculare, era in casa
Ultime notizie su Ylenia Musella
Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni, confessa il fratello: Volevo dormire, le ho lanciato il coltello; Omicidio Jlenia Musella a Napoli, oggi i funerali. Il fratello resta in carcere; Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello, la 22enne sui social scriveva al suo killer sei tutto per me; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane.
Ylenia uccisa dal fratello, spunta un video al pronto soccorsoGiuseppe Musella non avrebbe abbandonato la sorella Ylenia davanti al pronto soccorso per darsi alla fuga dopo l’aggressione costata la vita alla giovane. A sostenerlo sono i suoi legali, gli avvocati ... ilfattovesuviano.it
Ylenia Musella uccisa a coltellate dal fratello: Litigavamo perché il cagnolino aveva fatto pipì a terraYlenia Musella, nuovi particolari della confessione del fratello Giuseppe: La lite per un calcio al cagnolino ... fanpage.it
Tele Club Italia. . TG 9 Febbaio 2026 Rimossa scritta contro Manfredi; Ylenia Musella, dubbi su versione del fratello; sanzionate ditte fibra per strade distrutte a Giugliano - facebook.com facebook
Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato | Il cagnolino di lui avrebbe scatenato la lite #napoli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.