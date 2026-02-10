In un momento di grande incertezza per il calcio, Yann Sommer si distingue ancora una volta con alcune parate che forse non erano necessarie. I tifosi si chiedono se siano state davvero decisive o semplicemente spettacolari, mentre l’arbitro riceve istruzioni in cuffia su come gestire le situazioni in campo. La partita si gioca tra emozioni e dubbi, tra momenti di tensione e interventi che sembrano più estetici che decisivi.

Sono tempi complicati questi per il calcio, tempi di gioie e disperazioni che non si sa se sono davvero gioie e disperazioni sino a quando una voce in cuffia dice all'arbitro se tutto va bene o qualcosa non va. Il Var è una attesa mortifera capace di insozzare il bello del calcio. Ossia le mezze liti infarcite di insulti e bestemmie tutti interi, su presunti o effettivi torti arbitrali. Il Var è una tassa sul calcio, capace di rendere vano pure il bello, il guizzo di un attaccante, un dribbling di un'ala, pure il balzo di un portiere. Qui che siamo contrari alla tecnologia che dovrebbe risolvere le dispute, perché pensiamo che non ci sia niente di meglio delle dispute nel calcio, abbiamo deciso di premiare una parata che c'è stata ma che il Var ha fatto sparire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Yann Sommer e le parate superflue

Approfondimenti su Yann Sommer

Il calciomercato dell’Inter si concentra sul futuro di Yann Sommer.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Yann Sommer

Argomenti discussi: Inter, effetto Champions per Sommer. Martinez? Chivu ha un piano: Nella sua testa…; Presto l'incontro tra l'Inter e Sommer per il futuro del portiere svizzero; Sommer-Inter, futuro incerto per il portiere: Parlerò con la società; Sommer ai saluti, l'Inter pesca in Premier | Trattativa, accordo e firma: vogliono dargli la numero 1.

Calciomercato Inter: Sommer e una trattativa incertaIn casa Inter già da qualche tempo si è iniziato a programmare il dopo Yann Sommer. Il portiere svizzero, raggiunte le ... calcioline.com

Sommer spiazza tutti e svela: «Futuro? Nelle prossime settimane incontro con l’Inter». Le dichiarazioni del portiereSommer spiazza tutti e svela: «Futuro? Nelle prossime settimane incontro con l’Inter». Le dichiarazioni del portiere Mentre il Meazza si accende di luci e ghiaccio per la cerimonia inaugurale delle Ol ... calcionews24.com

Ieri sera a #SanSiro, in occasione dell’inaugurazione delle #OlimpiadiInvernali di #MilanoCortina2026, c’era anche Yann #Sommer, in qualità di commentatore per la Tv svizzera. #inter #calcio - facebook.com facebook

Tottenham's Italian goalkeeper Guglielmo Vicario is interesting Inter Milan as they line up a replacement for Switzerland international Yann Sommer. (Source: La Gazzetta dello Sport) x.com