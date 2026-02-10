XXII Fiera del Dolce solidarietà e dolci gesti a sostegno del Congo

La XXII Fiera del Dolce si è appena conclusa a Santa Maria di Gesù Superiore, portando in piazza centinaia di persone. La manifestazione, intitolata “La dolcezza… che cura”, ha unito la comunità in un gesto di solidarietà per il Congo. Tra dolci, musica e sorrisi, i partecipanti hanno contribuito a sostenere un progetto di aiuto nel paese africano, dimostrando che anche un semplice gesto può fare la differenza.

In prossimità del Carnevale, la Comunità parrocchiale di Santa Maria di Gesù Superiore – Ritiro ha vissuto un intenso momento di condivisione e solidarietà grazie alla XXII Fiera del Dolce e Mostra Solidale, dal titolo "La dolcezza. che cura". L'iniziativa è stata organizzata dal Gruppo "Padre.

