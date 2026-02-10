WTA Charleston raddoppia il montepremi | 2,5 milioni di dollari previsti nella tappa nordamericana

Il torneo di Charleston, negli Stati Uniti, ha deciso di aumentare il montepremi. L’edizione del 2026 avrà 2,5 milioni di dollari in palio, il doppio rispetto agli anni passati. È una mossa che può cambiare molto per le giocatrici che partecipano.

Il torneo WTA di Charleston, negli Stati Uniti, ha annunciato un raddoppio del montepremi, raggiungendo i 2,5 milioni di dollari per l’edizione del 2026. Questa significativa iniezione di capitale, promossa dall’imprenditore Ben Navarro, mira a valorizzare il circuito femminile e a sostenere le tenniste attraverso servizi essenziali come piani pensionistici e assicurazioni sanitarie. L’investimento include anche un contributo di duecento mila dollari alla Women’s Tennis Benefits Association (WTBA). Una svolta importante per il Credit One Charleston Open, che si posiziona come un punto di riferimento nel panorama del tennis femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su WTA Charleston Mondiali 2026, montepremi record: 50 milioni di dollari alla Nazionale campione del mondo I Mondiali 2026 si preannunciano storici, con un montepremi record di 50 milioni di dollari destinati alla nazionale vincente. Calcio, FIFA, montepremi record per i Mondiali: 727 mln di dollari Il mondo del calcio si prepara a vivere un'edizione storica dei Mondiali, con un montepremi record di 727 milioni di dollari approvato dalla FIFA. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su WTA Charleston WTA Charleston, raddoppia il montepremi: 2,5 milioni di dollari previsti nella tappa nordamericanaTennis - WTA | Giungono buone nuove per il circuito WTA, e in particolare per il Credit One Charleston Open, torneo di categoria '500 di cui è proprietario ... ubitennis.com Dopo un primo tempo equilibrato e le parate decisive di Del Sorbo, il Sorrento crolla nella ripresa: Giraudo sblocca su corner, Versienti raddoppia su un’azione confusa. Le assenze pesano e la reazione non basta. Martedì sfida al Giugliano per tornare subito - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.