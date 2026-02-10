Workshop di fumetto a Messina l' amministrazione lancia il progetto FindMe

L’amministrazione di Messina ha annunciato l’avvio di un nuovo ciclo di workshop dedicati al fumetto. L’iniziativa fa parte del progetto IncludiMe e mira a insegnare ai partecipanti come trasformare una pagina bianca in una tavola finita. Gli incontri sono rivolti a chi vuole approfondire le tecniche e il processo creativo, offrendo un’opportunità concreta di formazione nel settore.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito del progetto IncludiMe, annuncia l'avvio di un ciclo di workshop specialistici dedicati al fumetto, pensati per offrire una visione completa e professionale del processo creativo che porta dalla pagina bianca alla tavola finita. Il percorso, curato dagli.

