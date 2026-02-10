L’inverno porta più di freddo e neve: molte persone si sentono meno attraenti in questa stagione. Guardarsi allo specchio, spesso, diventa un momento sgradevole. La sensazione di bruttezza invernale colpisce anche chi, in altre stagioni, si sente sicuro di sé. E non si tratta di un problema isolato: basta scorrere TikTok per capire che sono in tanti a condividere questa frustrazione.

Raramente, guardandomi allo specchio, mi sono vista così brutta. Vista, non sentita. Pensavo di essere la sola, ma poi ho aperto TikTok e ho scoperto che invece è un sentimento condiviso. Si chiama bruttezza invernale, esiste davvero e il social l’ha battezzata winter uglies. Come se i mesi di gennaio e febbraio non fossero già infiniti e rigidi nelle loro temperature. Sono finite le feste e se non si va in montagna a sciare, la voglia di uscire di casa con il meteo avverso scarseggia. Risultato: sonnolenza diffusa, apatia e umore in down. A questo si aggiungono pelle grigia e spenta come le mattine in Pianura Padana, il freddo umido che secca e irrita la pelle, le occhiaie che sembrano più marcate del solito e, perché no, non vogliamo metterci anche uno sfogo occasionale? Sarebbe bellissimo andare in letargo e risvegliarsi splendide splendenti in primavera, come fanno le principesse Disney. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Winter Uglies: i rimedi per chi soffre di bruttezza invernale

Approfondimenti su Winter Uglies

Dopo le festività, è comune notare una pelle spenta e capelli deteriorati.

Dal 12 al 21 dicembre, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita il Deejay Winter Village 2025, un parco sportivo invernale gratuito.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Winter Uglies

Winter Uglies: come evitare la bruttezza del rientroGennaio porta con sé il ritorno al tran tran quotidiano, oltre allo sforzo per recuperare la forma fisica dopo maxi tavolate, brindisi e panettoni. Se a ciò si aggiunge il winter blues, cioè l’umore ... iodonna.it

Winter uglies: 5 consigli per sentirsi bene in invernoDurante l’inverno, tra le giornate brevi e le temperature rigide, ti capita di guardarti allo specchio e vederti sottotono? Si tratta di una sensazione diffusa, tanto che sul web potresti aver senti ... msn.com