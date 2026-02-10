Winetrek | la via Francigena e il Castello di Coiano

Questa mattina, un gruppo di escursionisti ha percorso gli undici chilometri della via Francigena nella campagna della bassa Valdelsa. Dopo aver camminato tra campi e paesaggi rurali, i partecipanti sono arrivati al Castello di Coiano, dove hanno visitato la storica tenuta e assaggiato alcuni vini locali. La giornata si è conclusa con una degustazione che ha attirato tanti appassionati di vino e camminatori.

Escursione di undici chilometri nella campagna della bassa Valdelsa con visita e degustazione di vini presso la tenuta storica e azienda del Castello di Coiano. Ci incammineremo lungo la Via Francigena in mezzo a oliveti, piccoli calanchi, boschetti, casolari e incantevoli scorci fino ad aprire.

