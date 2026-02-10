I principi William e Kate hanno trascorso qualche giorno di relax a Courchevel, in Francia. La coppia si è concessa una vacanza tranquilla in una delle località sciistiche più esclusive delle Alpi, lontano dai riflettori. Nessuna paparazzo, solo momenti di svago tra le piste e il silenzio delle montagne.

(Adnkronos) – I principi di Galles William e Kate si sono goduti in tutta tranquillità una vacanza nell’esclusiva località sciistica alpina francese di Courchevel. Il mese scorso – scrive il Daily Mail – la coppia reale è stata avvistata in un ristorante di lusso in montagna, dove persino un toast con prosciutto e formaggio (seppure con il tartufo) costa 85 euro. “Si sono divertiti molto e sono stati estremamente gentili”, ha raccontato un membro dello staff. Gli altri commensali che hanno avvistato il futuro re e sua moglie, impeccabili nei loro abiti da sci, hanno scattato fotografie da lontano mentre la coppia usciva dopo il loro costoso pasto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - William e Kate sulle Alpi francesi, vacanza esclusiva per i principi del Galles

I principi William e Kate si sono detti preoccupati per le vittime di Jeffrey Epstein.

