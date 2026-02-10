William e Kate a Courchevel | relax di lusso tra le piste e un toast da 85 euro

William e Kate sono stati visti a Courchevel, dove hanno scelto di passare qualche giorno di relax tra le piste e il lusso. La coppia reale si è concessa una cena in un ristorante esclusivo, gustando un toast con prosciutto, formaggio e tartufo dal costo di 85 euro. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’uscita ha fatto subito parlare tra gli ospiti del locale.

I principi del Galles, William e Kate, hanno trascorso una vacanza esclusiva nella rinomata località alpina francese di Courchevel, avvistati da alcuni commensali in un ristorante di lusso dove un toast con prosciutto e formaggio, arricchito dal tartufo, raggiungeva il prezzo di 85 euro. La coppia reale, nota per la sua riservatezza e l’amore per le vacanze in montagna, ha scelto ancora una volta le Alpi francesi per un momento di relax lontano dai riflettori. La visita di William e Kate a Courchevel, soprannominata “la Saint Tropez delle piste”, non è passata inosservata. Il Daily Mail ha riportato come alcuni clienti del ristorante abbiano riconosciuto i principi, scattando fotografie discrete mentre si godevano il pasto.🔗 Leggi su Ameve.eu

