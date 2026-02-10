Whatsapp web ora supporta le chiamate

WhatsApp Web ora permette di fare chiamate WhatsApp Web ha aggiunto una funzione nuova: ora si possono fare e rispondere a chiamate audio e video direttamente dal browser. Basta aggiornare l’app e si può usare il computer per parlare con amici e parenti senza dover aprire il telefono. La novità rende più facile rimanere collegati, senza passare da un dispositivo all’altro.

l'aggiornamento di whatsapp web introduce la possibilità di effettuare e rispondere a chiamate audio e video direttamente dal browser, offrendo un'esperienza sempre più integrata tra web e dispositivi mobili. il presente testo sintetizza i principali elementi da conoscere, le condizioni di rilascio e le implicazioni per la sicurezza, mantenendo un taglio concreto e orientato al significato pratico. whatsapp web: chiamate vocali e video dal browser. la funzionalità permette di avviare chiamate vocali e videochiamate direttamente dall'interfaccia web, mettendo da parte la necessità di utilizzare esclusivamente le app desktop.

