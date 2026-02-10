Welcome Day per studentesse e studenti in scambio internazionale
Questa mattina l’Università di Parma ha aperto le porte a circa 150 studenti in scambio internazionale. La città e il Conservatorio “Arrigo Boito” hanno partecipato all’accoglienza, dando il benvenuto a chi ha deciso di trascorrere il secondo semestre in Italia. Gli studenti arrivano da diverse parti del mondo e si preparano a vivere alcune settimane di studio e nuove esperienze.
L'Università di Parma e la città insieme al Conservatorio "Arrigo Boito" hanno dato ufficialmente il benvenuto a circa 150 studentesse e studenti che hanno scelto l'Ateneo per la loro esperienza di mobilità internazionale per questo secondo semestre.
Welcome Day per studenti in mobilità internazionale all’Università di Parma
Domani, 10 febbraio, l’Università di Parma apre le sue porte agli studenti in mobilità internazionale.
