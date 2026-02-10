WalkingWolf incontro con la star del web Thomas Colussa

Questa sera, WalkingWolf ha incontrato Thomas Colussa, la star del web nota per il suo percorso di resistenza e resilienza. L’evento ha visto la partecipazione di molti fan che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Colussa ha raccontato come, nonostante le difficoltà, sia riuscito a reagire e a trovare forza nella propria storia. Un momento di confronto diretto con una figura che ispira positività e speranza.

"Siamo orgogliosi di avere con noi come ospiti speciali Thomas Colussa e Numb. Ci siamo conosciuti la scorsa estate e la loro storia è un esempio di positività e di come, nonostante la vita ci riservi delle cattive sorprese e dei momenti difficili, attraverso resistenza e resilienza, sia possibile reagire". Con queste parole, Riccardo Manservisi ha presento la conferenza, organizzata da Manservisi Eventi e tenutasi lo scorso sabato alla Pinacoteca, che ha visto protagonisti Thomas Colussa e il suo cane lupo cecoslovacco Numb, star sui social media con il nome di "WalkingWolf" e detentori del record europeo di "scalata in montagna con il proprio animale", raggiunto nel 2023 grazie all’ascesa dei 4809 metri del Monte Bianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "WalkingWolf", incontro con la star del web Thomas Colussa Approfondimenti su WalkingWolf Thomas Colussa Imposto il silenzio social alle suore star del web: come la prenderanno? Addio a David Thomas, lo storico ‘Gioielliere della Corona’: l’incontro con la famiglia reale Se ne va David Thomas, noto come il ‘Gioielliere della Corona’. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su WalkingWolf Thomas Colussa Argomenti discussi: WalkingWolf, incontro con la star del web Thomas Colussa. Barbara Ziglioli is with Thomas Colussa. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.