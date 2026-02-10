Vonn | Subirò molti interventi Il mio sogno non è finito come speravo è la vita | Il medico | Così l' ho soccorsa soffriva

Lindsey Vonn rompe il silenzio dopo l’incidente che le ha cambiato la vita. La campionessa americana ha scritto sui social per la prima volta sulla caduta durante una gara di discesa libera, raccontando di dover affrontare molti interventi e di come il suo sogno dello sci non sia ancora finito. La sciatrice ha anche ringraziato il medico che l’ha soccorsa, spiegando che stava soffrendo molto in quei momenti. La sua situazione resta critica, ma Vonn non si arrende e promette di lottare per tornare in pista.

«Ieri il mio sogno olimpico non è finito come speravo. Non è stato un lieto fine o un finale da favola:.è stata semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per arrivare fin lì. Perché nella discesa libera la differenza tra una traiettoria giusta e un infortunio devastante può essere questione di pochi centimetri». Lindsey Vonn affida a Instagram il suo commento, dopo la terribile caduta di domenica 8 febbraio, avvenuta al 13esimo secondo della sua discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina, e dopo le voci circolate sulle sue condizioni fisiche. «Ero di pochi centimetri troppo stretta sulla linea, quando il mio braccio destro si è agganciato all'interno del cancello, torcendomi e ha causato il mio incidente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Vonn ha scritto un post spiegando per la prima volta cosa ha vissuto dopo la sua caduta durante la discesa libera.

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale a Treviso, dove è stata ricoverata dopo la caduta di domenica durante la discesa libera a Milano Cortina.

