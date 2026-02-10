vonn nonostante il dolore fisico non ho rimpianti

La campionessa americana di sci Lindsey Vonn ha rotto il silenzio, dopo la brutta caduta di ieri durante la discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. In un post su Instagram, Vonn spiega di aver subito un grave infortunio e di dover affrontare diversi interventi chirurgici. Nonostante il dolore, dice di non avere rimpianti e di aver dato il massimo fino all’ultimo, anche se il suo sogno olimpico si è concluso in modo amaro.

La statunitense: "Sogno olimpico finito male, dovrò subire diversi interventi". MILANO - Lindsey Vonn, dopo la terribile caduta di ieri durante la discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina, e dopo le voci circolate sulle sue condizioni fisiche, ha rotto il silenzio e ha scritto sul suo profilo Instagram. "Ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo sognato. Non è stato un finale da libro di fiabe, né una favola: è stata semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per riuscirci. Perché nello sci alpino, nella discesa libera, la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere anche solo di pochi centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il gelo questa mattina ha avvolto Cortina, rendendo difficile la gara di discesa libera alle Olimpiadi delle Tofane.

