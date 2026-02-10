Voce dei pianeti Le opere di Katrin Costanza in mostra

Sabato 14 febbraio alle 17, a Cavriglia, si tiene l’inaugurazione della mostra “Voce ai pianeti” di Katrin Costanza. L’esposizione, aperta fino a fine aprile, si svolge nel palazzo comunale e sarà visitabile negli orari degli uffici.

Sabato 14 febbraio alle 17 presso il palazzo comunale di Cavriglia sarà inaugurata la mostra “Voce ai pianeti” a cura di Katrin Costanza, che rimarrà visibile per due mesi, seguendo l’orario degli uffici comunali.La mostra, dedicata ai pianeti, nasce dall’interesse della pittrice per la figura di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

