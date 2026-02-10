Sabato 14 febbraio alle 17 si apre a Cavriglia la mostra “Voce ai pianeti” di Katrin Costanza. L’esposizione si svolge negli spazi del municipio e porta in città le opere dell’artista, pronta a coinvolgere i visitatori con un viaggio tra i pianeti. L’ingresso è libero e l’evento si inserisce nel calendario culturale locale.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Sabato 14 febbraio alle 17, negli spazi del Municipio a Cavriglia, sarà inaugurata la mostra “Voce ai pianeti”, a cura dell’artista Katrin Costanza. L’esposizione resterà visitabile per due mesi, seguendo gli orari di apertura degli uffici comunali, offrendo al pubblico un percorso pittorico intenso e suggestivo dedicato al tema dei pianeti. La mostra nasce dall’interesse profondo dell’artista per la figura di Marsilio Ficino e per il pensiero filosofico e simbolico sviluppato all’interno della sua scuola. Secondo Ficino, infatti, gli astri e i pianeti esercitano una influenza diretta sulla psiche e sul corpo umano, e la conoscenza di queste relazioni può diventare uno strumento per comprendere meglio se stessi e il proprio destino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Voce ai pianeti”. Mostra in municipio a Cavriglia

