Vlahovic telenovela senza fine | l’offerta della Juve e il desiderio Liga | CM

La situazione di Dusan Vlahovic resta ancora incerta. Il centravanti serbo, infortunato e in scadenza a fine stagione, non ha ancora deciso il suo futuro. Domenica era presente all’Allianz Stadium per seguire la partita contro la Lazio, e la sua reazione alla rete del pareggio ha fatto discutere. La Juventus aspetta una risposta, mentre il giocatore sembra più orientato verso la Liga.

Rimane un rebus il futuro del centravanti serbo, al momento sempre ai box per infortunio e in scadenza a fine stagione con la Juventus Dusan Vlahovic era a bordocampo domenica per seguire il match dell’Allianz Stadium contro la Lazio e non è passata inosservata la rabbiosa esultanza del centravanti al gol del pareggio della Juventus in pieno recupero con Kalulu. Vlahovic, le ultime sul futuro alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il serbo è tornato a Torino la scorsa settimana per la fase di riatletizzazione dopo il grave infortunio alla coscia e punta a rientrare in campo entro metà marzo. Intanto il futuro dell’ex Fiorentina resta un rebus, con l’addio alla ‘Vecchia Signora’ sempre più concreto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic, telenovela senza fine: l’offerta della Juve e il desiderio Liga | CM Approfondimenti su Vlahovic Juventus Juventus, Vlahovic al Milan? Il serbo ha un altro desiderio | CM.IT Le speculazioni sul possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan continuano a circolare, anche se il centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno prossimo, mantiene la sua posizione. Inter, la telenovela Mlacic è finita: le ultime | CM La lunga vicenda di Mlacic all’Inter si è conclusa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vlahovic Juventus Argomenti discussi: Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...; Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recupero; FLASH| Fine della telenovela Romagnoli-Al Sadd: il trasferimento è saltato; Juve, altro che Kolo Muani, Icardi, En-Nesyri o Sorloth: Spalletti si ritrova con David e Openda. Ma Vlahovic?. Juventus shock: Vlahovic ko per lesione grave, tormento senza fineDušan Vlahovi? ha subito una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro durante Juventus-Cagliari, uscendo al 31' tra le lacrime. Gli esami al J Medical hanno ... rainews.it Juventus, l’addio a fine stagione di Vlahovic non sarebbe scontatoL’infortunio patito dall’attaccante complicherebbe infatti il piano dell’agente del giocatore, il quale sperava nella possibilità di intavolare una trattativa a parametro zero, con il celebre bonus ... it.blastingnews.com Vlahovic via dalla Juve Due club di A su di lui - facebook.com facebook #Vlahovic via dalla #Juve Due club di A su di lui x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.