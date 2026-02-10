Vlahovic l’annuncio del preparatore serbo | Torna a marzo ma dopo andrà al Barcellona

La Juventus aspetta con ansia il ritorno di Dusan Vlahovic, che dovrebbe rientrare in campo a marzo. Tuttavia, il preparatore serbo ha fatto sapere che il bomber potrebbe lasciare Torino subito dopo, per trasferirsi al Barcellona. La notizia crea tensione tra i tifosi e mette in discussione i piani a lungo termine della squadra.

L’attesa per il ritorno di Dusan Vlahovic ha finalmente una data sul calendario, ma le parole che arrivano dalla Serbia rischiano di scuotere le fondamenta del futuro bianconero. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttosport, Dusan Ilic, storico preparatore atletico della Nazionale serba e collaboratore stretto del numero 9 juventino, ha tracciato il percorso di recupero dell’attaccante, lanciando però una vera e propria bomba di mercato che vedrebbe il centravanti lontano da Torino al termine della stagione. Il recupero: Vlahovic vede il campo a marzo. Dopo l’intervento chirurgico dello scorso 29 novembre, necessario per risolvere un serio infortunio muscolare, il percorso riabilitativo di Vlahovic sembra essere giunto alla svolta decisiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La possibilità che Dusan Vlahovic lasci la Juventus si fa sempre più concreta.

Dusan Vlahovic porta in vantaggio la Serbia

