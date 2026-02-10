Vittoria Cerretti torna al centro dell’attenzione con il suo chignon delle Olimpiadi. La modella ha mostrato come ricreare quella acconciatura elegante, che ha fatto sognare molti durante l’evento. Ora un prodotto specifico permette di ottenere lo stesso stile, rendendo omaggio a un look che ha conquistato pubblico e fashionisti.

Se le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dovevano essere il manifesto dell’eleganza italiana nel mondo, Vittoria Ceretti ne è stata la musa indiscussa. Tra le vette innevate e il glamour della cerimonia, la supermodella ha incantato tutti non solo per il suo portamento elegante, ma per un dettaglio beauty che è già diventato il più richiesto nei saloni: lo sleek chignon. Visualizza questo post su Instagram La perfezione di questo hairstyle risiede nell’equilibrio quasi magico tra rigore e raffinatezza couture, un connubio che ha trasformato un’acconciatura classica in un momento di stile assoluto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittoria Cerretti e lo chignon delle Olimpiadi che fa sognare. Il prodotto per ricreare l’acconciatura più chic dell’anno

Lo chignon basso chic si conferma come l’acconciatura più versatile e elegante per l’inverno 2026.

I cerchietti per capelli rappresentano un accessorio versatile e sempre attuale.

Vittoria Ceretti, dall'amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina: chi è la top model; Vita, carriera e amori di Vittoria Ceretti, la top model che ha portato la bandiera alle Olimpiadi; Milano-Cortina 2026: il tricolore italiano ha lo stile di Giorgio Armani e il volto di Vittoria Ceretti; Vittoria Ceretti, fidanzata di Leonardo DiCaprio, ieri ha portato il tricolore a Milano Cortina 2026.

