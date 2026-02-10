Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda le vittime delle foibe nel Giorno del Ricordo. Su social, sottolinea che il ricordo non deve tradursi in rancore, ma in giustizia. Ricorda anche le centinaia di migliaia di italiani che hanno lasciato tutto per conservare la propria identità. Parla di un passato che non si può dimenticare, ma senza alimentare rancori, puntando invece a fare giustizia.

"Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità", richiama via social il presidente del Consiglio nel Giorno de Ricordo Le bandiere di Montecitorio sono posizionate a mezz’asta e in serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata del palazzo. E’ il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, istituito in memora delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra. In quelle zone dove, dopo l’oppressione fascista e l’occupazione nazista, si instaurò la dittatura comunista di Tito che inaugurò una spietata stagione di violenza nei confronti di uomini, donne, anziani e bambini italiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vittime delle foibe, Meloni: “Il ricordo non è rancore, ma giustizia”

Questa mattina alla Camera dei Deputati, il presidente Sergio Mattarella e la presidente Giorgia Meloni hanno partecipato alle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

Viterbo si prepara a ricordare le vittime delle Foibe con un evento dedicato, mentre la città si distingue per l’accoglienza riservata agli esuli.

