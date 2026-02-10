La Dea dimostra di essere cresciuta. Non dipende più solo da Gasperini: ora ha una società solida, un tecnico giovane ma già esperto, e una gestione che ha saputo affrontare anche il questione Lookman. La squadra sta facendo vedere di essere diventata grande anche senza il suo uomo dei miracoli.

Chissà quanti avranno pensato, dando di gomito al vicino di posto: “Visto? L’Atalanta in fondo era solo Gasperini”. D’altronde alla quindicesima giornata, quando fu decretato l’esonero di Juric, la classifica era fortemente negativa: tredicesimo posto, con appena quattro vittorie, una miseria per una squadra ormai entrata nel giro delle Grandi. Ingeneroso però pensare che fosse tutta e solo colpa del tecnico - anche perché l’estate era volata via con il problema causato da Lookman, patrimoniale e soprattutto di gestione ed attenzione - ma certo c’era bisogno di una scossa. Così i Percassi, che hanno il pregio di farsi guidare dalla competenza e dal buon senso - dopo aver giustamente imposto l’alt a chi pensava di avere il diritto personale di decidere il proprio destino - hanno gettato le basi per la cessione a gennaio del calciatore, nel frattempo impegnato in Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Visto, Atalanta? Non eri solo Gasperini...

COREOGRAFIA ATALANTA per GASPERINI

