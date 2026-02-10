Visita per la terza età al laboratorio Guardare il sottobosco

Questa mattina, gli anziani di Piacenza hanno partecipato alla terza visita al laboratorio

Nuova iniziativa per gli over 65 residenti a Piacenza, proposta dall'Ufficio comunale Attività Socioricreative. Martedì 17 febbraio è in programma un nuovo laboratorio gratuito dal titolo "Guardare il sottobosco", nell'ambito della mostra "Sillabari d'Appennino" allestita al Centro di arte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, gli over 65 residenti a Piacenza avranno l'opportunità di partecipare a una visita guidata ai tesori del Museo Kronos della Cattedrale, organizzata dall'Ufficio Attività Socioricreative del Comune.

