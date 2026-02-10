Visita per la terza età al laboratorio Guardare il sottobosco

Da ilpiacenza.it 10 feb 2026

Questa mattina, gli anziani di Piacenza hanno partecipato alla terza visita al laboratorio

Nuova iniziativa per gli over 65 residenti a Piacenza, proposta dall'Ufficio comunale Attività Socioricreative. Martedì 17 febbraio è in programma un nuovo laboratorio gratuito dal titolo "Guardare il sottobosco", nell'ambito della mostra "Sillabari d'Appennino" allestita al Centro di arte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

