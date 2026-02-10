Visita al Museo di storia della medicina di Padova

I visitatori entrano nel Museo di Storia della Medicina di Padova e si immergono subito in un percorso tra strumenti antichi, scheletri e modelli scientifici. La guida spiega le scoperte più importanti e mostra come la medicina si sia evoluta nel tempo. I visitatori possono toccare alcune tecnologie e scoprire curiosità sulla storia medica della città. È un viaggio che coinvolge adulti e bambini, tutti curiosi di conoscere il passato della medicina.

Visita guidata al Museo di Storia della Medicina di Padova: un percorso emozionante tra scoperte scientifiche, curiosità storiche e tecnologie interattive. Durante la visita ripercorreremo il cammino che ha trasformato Padova in uno dei centri più prestigiosi per lo studio e l'avanzamento della.

