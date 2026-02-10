virtus bologna vince la prima partita della stagione

La Virtus Bologna apre la stagione con una vittoria in trasferta contro Brescia. I bolognesi hanno conquistato i primi due punti della nuova stagione, battendo i padroni di casa al Palaleonessa. La partita è stata combattuta, ma alla fine la Virtus ha meritato il successo.

Una serata decisiva nel campionato di pallacanestro ha visto la Virtus Bologna imporsi in trasferta contro Brescia, al Palaleonessa. La squadra ha mostrato una gestione del ritmo incisiva e una difesa affidabile, capace di muovere il punteggio con sicurezza e di tenere sotto controllo le azioni avversarie dall’inizio alla fine. La contendibilità della partita è stata determinata da una prestazione collettiva solida, con una difesa ineccepibile che ha costretto Brescia a cercare soluzioni improbabili, partecipando attivamente alle rotazioni e limitando i rifornimenti offensivi. In attacco, la Virtus ha gestito i possessi con lucidità, trasformando le opportunità nelle conclusioni decisive che hanno mantenuto alta la tensione sul tabellone. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Virtus Bologna

La Virtus Bologna vince 87-82 contro la Tezenis Verona nella prima uscita pre-season

Ultime notizie su Virtus Bologna

