Violenze disumane sui bambini L’orrore scoperto dopo 55 anni | chi è l’orco agghiacciante

Da thesocialpost.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 79 anni, nato ad Annecy e residente nell’Isère, è stato arrestato a febbraio 2024. Le accuse sono di stupri e violenze sessuali su 89 bambini, in alcuni casi risalenti a oltre 55 anni fa. La scoperta ha sconvolto la comunità, che ora si chiede come sia stato possibile che tutto questo sia passato inosservato così a lungo.

Un cittadino francese di 79 anni, nato ad Annecy nel 1946 e residente nell’Isère, è detenuto dal febbraio 2024 con accuse di stupri e aggressioni sessuali aggravate ai danni di 89 minorenni. Secondo la magistratura di Grenoble, i reati si sarebbero verificati tra il 1967 e il 2022, sia in Francia sia all’estero. L’uomo, identificato come Jacques Leveugle, è anche indagato per l’ uccisione della madre e della zia, asfissiate con un cuscino in due distinti episodi avvenuti negli anni Settanta e Novanta. L’accusa si basa in larga parte su una chiavetta USB scoperta nel 2022 da un nipote, che l’ha consegnata alla polizia di Vizille. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

violenze disumane sui bambini l8217orrore scoperto dopo 55 anni chi 232 l8217orco agghiacciante

© Thesocialpost.it - “Violenze disumane sui bambini”. L’orrore scoperto dopo 55 anni: chi è l’orco, agghiacciante

Approfondimenti su Annecy Isère

“Uccisi dai genitori”. Orrore disumano su due bambini: il motivo è agghiacciante, follia

Una tragedia terribile scuote l’Australia.

Incinta dopo anni di abusi: l’orrore scoperto in ospedale, padre arrestato a Brescia

La donna, dopo anni di violenze, si presenta al pronto soccorso con dolori intensi all’addome.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Annecy Isère

violenze disumane sui bambiniViolenze sui minori. Per fortuna il governo ha un piano, purtroppo non va beneGli abusi sui bambini, sessuali e no, sono strutturali e non un’anomalia. Il ministero ha presentato un piano di prevenzione e contrasto con tre difetti: ... huffingtonpost.it

Violenza sessuale sui bambini nei conflitti: +50% in 5 anniNel 2024, il mondo ha raggiunto un nuovo tragico record: almeno 1.938 bambini sono stati vittime di violenza sessuale nei contesti di guerra, aumentando così del 50% dal 2020. Haiti, Nigeria, ... savethechildren.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.