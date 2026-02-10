Un uomo di 79 anni, nato ad Annecy e residente nell’Isère, è stato arrestato a febbraio 2024. Le accuse sono di stupri e violenze sessuali su 89 bambini, in alcuni casi risalenti a oltre 55 anni fa. La scoperta ha sconvolto la comunità, che ora si chiede come sia stato possibile che tutto questo sia passato inosservato così a lungo.

Un cittadino francese di 79 anni, nato ad Annecy nel 1946 e residente nell’Isère, è detenuto dal febbraio 2024 con accuse di stupri e aggressioni sessuali aggravate ai danni di 89 minorenni. Secondo la magistratura di Grenoble, i reati si sarebbero verificati tra il 1967 e il 2022, sia in Francia sia all’estero. L’uomo, identificato come Jacques Leveugle, è anche indagato per l’ uccisione della madre e della zia, asfissiate con un cuscino in due distinti episodi avvenuti negli anni Settanta e Novanta. L’accusa si basa in larga parte su una chiavetta USB scoperta nel 2022 da un nipote, che l’ha consegnata alla polizia di Vizille. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Violenze disumane sui bambini". L'orrore scoperto dopo 55 anni: chi è l'orco, agghiacciante

