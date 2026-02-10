Villafranca Tirrena al via la selezione del Garante per l’infanzia

Da messinatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villafranca Tirrena si apre ufficialmente la ricerca del nuovo Garante per l’infanzia. È stato pubblicato l’avviso pubblico per scegliere la persona che dovrà tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti nel comune. La comunità ora si prepara a partecipare a un processo che potrebbe cambiare il modo di ascoltare e proteggere i più giovani.

Un passo significativo per la comunità di Villafranca Tirrena: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione del Garante per l’infanzia, figura istituita per proteggere e promuovere i diritti dei più giovani. L’iniziativa è frutto di un percorso avviato a novembre 2023 dall’Associazione.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

