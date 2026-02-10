Villa Castelli a 100 anni esatti dall' autonomia comunale | la storia della proclamazione

Villa Castelli celebra i 100 anni dall’autonomia comunale. L’11 febbraio 1926, il paese ottenne ufficialmente il riconoscimento dopo anni di proteste e manifestazioni. Oggi, quella conquista viene ricordata come un momento fondamentale per la comunità, che ha sempre lottato per avere un proprio Comune e decidere del proprio destino.

La recente sentenza sulla villa comunale, edificata sul terreno della chiesa, ha determinato un pagamento di oltre 550 mila euro alla Diocesi, dopo 20 anni di controversie.

