Vigor Ancona emergenza infortuni | tra ripresa col Fossombrone e assenze pesanti per Clementi Tempi lunghi per Gambini

La Vigor Ancona si trova in difficoltà. La squadra deve affrontare diversi infortuni, che complicano la ripresa del campionato contro il Fossombrone. Mister Clementi deve fare i conti con assenze pesanti, mentre Gambini potrebbe rientrare con tempi più lunghi del previsto. La formazione bianco-azzurra cerca di mantenere la concentrazione in vista di una sfida importante.

La Vigor Ancona affronta un momento delicato della stagione, segnato da una serie di infortuni che mettono a dura prova la rosa a disposizione di mister Clementi. Nonostante il recente pareggio contro il Fossombrone, che ha dimostrato la tenacia della squadra, l’infermeria è piena e la situazione fisica dei giocatori rappresenta una seria preoccupazione in vista delle prossime sfide del campionato. Il cammino della Vigor è stato interrotto da un periodo di difficoltà, culminato nella sconfitta a Teramo all’inizio di febbraio. Tuttavia, la reazione contro il Fossombrone ha mostrato un segnale di ripresa, con una squadra che, pur a fronte di assenze importanti, ha saputo lottare e conquistare un punto prezioso.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

