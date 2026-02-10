VIDEO | Rapina a mano armata in una rivendita di bombole di gas | arrestato un 42enne

Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo travisato e armato di pistola ha fatto irruzione in una rivendita di bombole di gas vicino a via Ughetti. Ha minacciato un anziano e si è preso l’incasso, per poi scappare a piedi. La polizia ha avviato le ricerche, ma finora nessuna traccia del rapinatore.

Grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno individuato e arrestato l'uomo, già sottoposto a misura cautelare, recuperando l'intera somma rubata Immediatamente allertata tramite il 112, la centrale operativa del comando provinciale ha attivato le pattuglie di controllo del territorio. Grazie alla raccolta delle testimonianze e all'analisi delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'episodio e diffuso un identikit del presunto autore a tutte le pattuglie in servizio. Pochi minuti dopo, un secondo equipaggio ha individuato un uomo corrispondente alla descrizione all'interno di un esercizio commerciale nelle vicinanze.

