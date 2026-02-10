VIDEO Narcotraffico in Umbria sette misure cautelari e 68 chilidi cocaina sequestrati

La polizia ha arrestato sette persone nel corso di un’operazione contro il traffico di droga in Umbria. Le forze dell’ordine hanno eseguito sette misure cautelari, di cui tre in carcere. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 68 chili di cocaina. Il gruppo usava tecnologie avanzate per nascondere le prove e sfuggire alle intercettazioni. L’indagine ha portato alla luce un traffico ben organizzato e attivo sul territorio.

