Vicenza autista fa scendere studente disabile che pensava di non avere il biglietto | le scuse di Svt e la rabbia di Zaia

Questa mattina a Vicenza un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere dal bus perché pensava di non avere il biglietto. L’autista ha deciso di farlo scendere, creando tensione tra il giovane e i passeggeri. La società di trasporti Svt ha già chiesto scusa, ma il governatore Zaia ha espresso rabbia per l’accaduto. La famiglia del ragazzo si prepara a chiedere chiarimenti ufficiali.

