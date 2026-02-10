Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 19 | 40

La viabilità a Roma si complica nel primo pomeriggio di oggi. Un incidente sulla Roma-Teramo ha provocato rallentamenti e code tra Tor Cervara e il raccordo anulare, sia in direzione esterna che interna. Sul Raccordo Anulare si registra traffico intenso tra Flaminia e Salaria, mentre tra Nomentana e Roma Teramo ci sono rallentamenti. In via Cristoforo Colombo, sulla via del mare, si formano lunghe file tra via di Mezzocammino e via di Malafede. La situazione si aggrava anche a Vitinia, dove il traffico verso

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo a causa di un incidente e co della porta una c'è Tor Cervara versi raccordo anulare andiamo sul Raccordo Anulare in interna si rallenta per traffico intenso tra Flaminia e Salaria più avanti tra Nomentana Roma Teramo in esterna rallentamenti tra lorentina e Toscolana su via Cristoforo Colombo sulla via del mare si sta in fila rispettivamente tra via di Mezzocammino e via di Malafede e tre raccordo anulare a Vitinia nei due casi verso Ostia Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario ricordiamo che sulla linea Roma Pisa la circolazione fermare rallentata per i danni causati dal maltempo tra Santa Severa e Civitavecchia i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni e ritardi fino a 20 minuti in chiusura Certamente diramata dalla Protezione Civile Dalla mattina di domani mercoledì 11 febbraio e per le successive 12 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori Daniele Sirio assali mobili da tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 19:40 Approfondimenti su Roma Teramo Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:40 La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10 Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Teramo Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 08:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma ... romadailynews.it Traffico Lazio del 05-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità Via Breda, ripristinato il normale percorso della linea di bus 053. x.com Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.