Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 18 | 40

La viabilità a Roma si complica nel primo pomeriggio. Un incidente tra Montecelio e il bivio per Roma Teramo, verso Napoli, sta causando code. Sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna, il traffico è più intenso tra Cassia bis Salaria e Nomentana, Prenestina. Più avanti, traffico rallentato tra Laurentina e Tuscolana. La situazione si mantiene critica anche sulla Casilina, tra Bella Monaca e San Cesareo, e sulla Statale Appia, tra Santa Maria delle Mole e Albano Laziale. In fila anche sulla via Cristoforo Colombo

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altre Nei mobili da un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Roma Napoli dove segnaliamo un incidente tra Montecelio è il bivio per la Roma Teramo verso Napoli al momento non provoca code prestare attenzione sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina Ines rallentamenti dalla Roma Fiumicino e la via del mare è più avanti così a tratti da Laurentina Tuscolana andiamo sul teatro romano della Roma Teramo con gli attrezzi da Togliatti Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo sulla Casilina anche qui con gli attrezzi Bella Monaca e finocchio aperto San Cesareo sulla Statale Appia situazione analoga tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale In quest'ultima direzione infine su via Cristoforo Colombo sulla via del mare si sta in fila rispettivamente tra via Di Mezzocammino malafede e tre raccordo anulare bitinia nei due casi verso Ostia da Daniele si rialzano ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

