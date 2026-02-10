Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 17 | 25

Tra code e lavori, il traffico nella capitale resta complicato. La viabilità di oggi mostra strade ingolfate: sulla Roma Raccordo Anulare si registrano rallentamenti in carreggiata interna, con code tra Nomentana e Prenestina. Anche la tangenziale est, tra Tor Bella Monaca e la zona di Santa Maria delle Mole, è congestionata in entrambi i sensi. La situazione si ripete sulla Statale Appia e sulla Nettunense, dove si segnalano code tra Pavona e Santa Piuma. Intanto, i lavori di riqualificazione alla stazione di Porta San Paolo

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati alle 6 Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna come devo traffico intenso SBS Flaminia è più avanti code a tratti tra Nomentana e Prenestina in esterna code tra Laurentina e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti della tangenziale est raccordo anulare perciò quest'ultimo ci spostiamo la casina anche qui code a tratti da Tor Bella Monaca e finocchio nei due sensi sulla Statale Appia situazione analoga tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale In quest'ultima direzione sulla Nettunense all'altezza di Pavona code tra via di Santa piuma abbia del mare perciò quest'ultima in chiusura lavori della Stazione di Porta San Paolo di riqualificazione le pensiline delle banchine a cura di ancrel Spa gli interventi comportano modifiche al servizio della ferrovia regionale Metromare fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio e fascia 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porto San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliana a Cristoforo Colombo e latte intero i denti possono utilizzare la linea B della metropolitana per Daniele Silvestri mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Region Lazio

La viabilità a Roma resta complicata.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

Ultime notizie su Roma Region Lazio

