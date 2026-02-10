Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 12 | 25

Da questa mattina, sulla A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, le operazioni di recupero di un mezzo pesante e un furgone bloccano il traffico. Le code sono intense, e si consiglia di uscire a Orte e poi prendere la superstrada verso Roma. A Roma, ci sono disagi anche sulla via Pontina, dove si sono verificati incidenti che hanno causato lunghe code tra via Cristoforo Colombo e il raccordo anulare. Intanto, lavori di pavimentazione sulla A1 stanno chiudendo alcuni svincoli, come quello di Magl

Astral infomobilità assoluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma proseguono le operazioni di recupero del materiale disperso seguito del tamponamento di questa mattina tra un mezzo pesante un furgone km 509 code tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma il traffico defluisce su due sia si consiglia di uscire a Orte da qui prendere dalla superstrada Orte Viterbo poi la Cassia in direzione Roma le altre notizie a Roma sulla via Pontina un incidente la causa delle code tra via Cristoforo Colombo e raccordo anulare in uscita le altre notizie lavori di pavimentazione sulla A1 Firenze Roma comportano la chiusura del innesto dal bivio per la A24 Roma Teramo è il bivio per Guidonia Montecelio in direzione Firenze a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mercoledì 11 febbraio chiuso lo svincolo di Magliano Sabina in entrata per il traffico diretto a Roma ha sempre sulla Firenze Roma questa sera dalle 2 e fino alle 6 di domani mattina in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Orte restiamo nell'ambito dei cantieri in questo caso riguardano la A12 Roma Tarquinia si tratta di attività di ispezione e manutenzione del Ponte Fosso marangone che rendono necessaria la chiusura dell'uscita di Civitavecchia Sud per il traffico che proviene dalla statale 1 Aurelia e diretto Roma questa sera sempre dalle 22 fino alle 6 del mattino se in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Civitavecchia nord la chiusura si replica nella notte successiva con le stesse modalità gira Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 12:25 Approfondimenti su Roma RegioneLazio Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25 Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma RegioneLazio Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un aggiornamento sulle ... romadailynews.it Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraTemporali e pioggia fitta stanno colpendo tutta la regione. Ripristinata in mattinata la viabilità dopoché una frana ha bloccato la Sp30 da Orte a Vasanello. Destano allarmi i livelli del Tevere e del ... roma.corriere.it #Roma #viabilità #Atac Ferrovia Termini-Centocelle, servizio riattivato. x.com Roma: Viaggi di notte sull’A1 Attenzione alle modifiche alla viabilità. Prevista una chiusura temporanea per lavori. Scopri orari, direzioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.