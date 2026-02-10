Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11 | 25

Stamattina sulla A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano si è verificato un tamponamento che ha causato il blocco di un mezzo pesante e un furgone. Le operazioni di recupero sono ancora in corso e il traffico si svolge su due corsie, creando code e rallentamenti. Chi viaggia in direzione Roma viene consigliato di uscire a Orte e seguire la superstrada per Viterbo, poi la Cassia. Intanto, sulla Roma-Fiumicino il traffico resta scorrevole, mentre sul Raccordo Anulare si registrano alcune criticità,

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per Mangoni disagi sulla A1 Roma Sono in corso le operazioni di recupero del materiale Disperso a seguito del tamponamento di questa mattina tra un mezzo pesante un furgone al km 509 code tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma il traffico defluisce su due corsie si consiglia di uscire a Orte prendere la superstrada Orte Viterbo poi la Cassia in direzione Roma Vediamo la situazione del traffico in queste ore indicato scorrevole sul Raccordo Anulare sulla tratto Urbano della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino le altre notizie i lavori di pavimentazione sulla A1 Firenze Roma comportano la chiusura dell' innesto tra Guidonia Montecelio e la 24 Roma in direzione Firenze a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mercoledì 11 febbraio ancora cantieri ma questa volta riguardano la A12 Roma Tarquinia si tratta di attività di ispezione e manutenzione del Ponte Fosso marangone che rendono necessaria la chiusura dell' uscita Civitavecchia Sud per il traffico che proviene dalla statale 1 Aurelia è diretto a Roma questa sera sempre dalle 22 fino alle 6 del mattino seguente In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Civitavecchia nord la chiusura si replica nella notte successiva con le stesse modalità Regina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

