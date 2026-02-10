Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09 | 40

Astral infomobilità segnala code e rallentamenti lungo diverse direttrici della città e fuori. Un tamponamento tra Magliano Sabina e Ponzano Romano ha causato 6 km di coda sulla strada verso Roma, con traffico che scorre su una corsia sola. Si consiglia di uscire a Orte e prendere la superstrada Orte Viterbo. Sul Raccordo Anulare, traffico rallentato tra la Tiburtina e la Casilina, mentre sulla Roma Fiumicino ci sono code tra Ponte Milvio e l’uscita per l’aeroporto. La Pontina

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze Roma per un tamponamento avvenuto in precedenza coinvolto in mezzo pesante un furgone al km 509 con dispersione di carico siamo tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma il traffico defluisce su una corsia ci sono 6 km di coda in alternativa si consiglia di uscire a Orte prendere la superstrada Orte Viterbo poi la cassa in direzione Roma la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna comode dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e dalla Casilina alla piana esterna si vede a rilento tra Pisani e puntina poi dalla Prenestina la Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da Fiorentina al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'euro qui anche per un'auto ferma usciamo da Roma a Latina la Pontina è temporaneamente chiusa per lavori all'altezza dell'intersezione con via Picasso il traffico defluisce su via Franco faggiana dove si sono articoli in direzione sud Siamo in chiusura i lavori nella stazione di Porta San Paolo di riqualificazione delle pensiline delle banchine a quella di Astral Spa gli interventi comportano modifiche al servizio della via regionale Metromare fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana Magliana Cristoforo Colombo nella tratta interrotta è possibile utilizzare la linea B della metropolitana da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

