Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09 | 10

Questa mattina il traffico a Roma e nel Lazio si presenta molto congestionato. Si registrano code di diversi chilometri sulla Cassia, sulla Tangenziale e sulla Pontina. Un incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano ha rallentato il traffico sulla direttrice Firenze-Roma, con sei chilometri di coda. In alternativa, si consiglia di uscire a Orte e percorrere la superstrada Orte Viterbo fino alla Cassia. Lavori in corso a Porta San Paolo hanno causato modifiche temporanee ai servizi ferroviari e alla metropolitana, con alcune tratte interrotte o rid

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze Roma per un abbonamento avvenuto in precedenza coinvolti un mezzo pesante un furgone al km 509 con la dispersione di carico tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma il traffico defluisce su una corsia Al momento sono 6 km di coda in alternativa si consiglia di uscire a Orte prendere la superstrada Orte Viterbo poi la Cassia in direzione Roma ora la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in interna si rallenta Try uscite Flaminia Salaria a seguire il code a tratti da Roma Nord a la Tiburtina e file dalla Casilina all'appiani esterna Si procede a rilento dalla Cassia Veientana da Cassia poi rallentamenti da Casal del Marmo a Pescaccio a seguire file tra Roma Fiumicino e Pontina anche dalla prendi la Tiburtina e spostiamo sull'altra turno della Roma Teramo code a tratti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro è nella direzione opposta file da Tor Cervara raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino cosa è attratti da orari a via del Cappellaccio verso l'Eur è sulla Cristoforo Colombo in via di risoluzione incidente avvenuto in precedenza ora così attratti da via Saponara Mezzocammino Verso il raccordo anulare sulla Pontina per traffico si è in coda da Tor de' Cenci a Viale dell'Oceano Atlantico direzione centro siamo in chiusura i lavori nella stazione di Porta San Paolo di riqualificazione e straordinaria delle pensiline delle banchine a cura di Astral Spa interventi comportano modifiche al servizio della ferrovia regionale metro mare fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente Porta San Paolo è Magliana prestativa tra Magliana a Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

