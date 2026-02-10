Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 08 | 40

Un incidente tra un mezzo pesante e un furgone al km 509 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano blocca una corsia sulla direttrice Firenze-Roma. Il traffico si accumula, e ci sono circa 6 km di coda. Chi deve raggiungere Roma può uscire a Orte e prendere la superstrada Orte-Viterbo, poi la Cassia. La situazione sulla direttrice Roma-Napoli è tornata alla normalità dopo un incidente tra Ferentino e Anagni, che non ha causato ripercussioni. Tuttavia, il traffico si intensifica sul Raccordo An

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un aggiornamento sulle tamponamento avvenuto è uno sulla direttrice Firenze Roma coinvolti un mezzo pesante un furgone al km 509 con dispersione di carico siamo tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma il traffico defluisce su una corsia Al momento sono 6 km di coda in alternativa si consiglia di uscire a Orte prendere la superstrada Orte Viterbo poi la Cassia in direzione Roma sempre n'è uno ma sulla direttrice Roma Napoli risolto l'incidente tra Ferentino Anagni in direzione Roma Linci ricordiamo non ha provocato ripercussioni di traffico Si intensifica invece il traffico sul Raccordo Anulare in interna rallentamenti tra le uscite diramazione Roma nord Nomentana code dalla Casilina alla piano lentamente dalla per la Pontina Ines Si procede a rilento da Casal del Marmo a Pescaccio poi dalla Roma Fiumicino a una puntina seguire così attratti dalla Piera Tiburtina ci sposiamo sull'altra turbano della Roma Teramo file da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro andiamo sulla Roma Fiumicino o dell'altezza del raccordo anulare e poi danza del Tevere a via del Cappellaccio nei due casi verso l'Eur ci spostiamo sulla Cristoforo Colombo per un incidente lunghe code da via Pindaro al sottopasso Ma le valli direzione raccordo anulare sulla Pontina per traffico si sta in coda da Tor de' Cenci a Viale dell'Oceano Atlantico direzione centro in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione permane rallentata per i danni causati dal maltempo tra Santa Severa Civitavecchia i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni e ritardi fino a 20 minuti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

