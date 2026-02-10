Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 07 | 25

La mattina sulle strade di Roma e del Lazio si presenta complicata. Code e incidenti rallentano la viabilità, con traffico intenso tra le uscite del raccordo anulare e varie arterie come Salaria, Flaminia e Pontina. Un tamponamento tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, coinvolgendo un mezzo pesante e un furgone, ha causato 7 km di coda, mentre un altro incidente sulla A1 tra Ferentino e Anagni non ha provocato ripercussioni significative. In città, il traffico si accumula tra Roma sud e Ponte Mammolo,

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tamponamento avvenuto in e uno sulla Firenze Roma coinvolti un mezzo pesante un furgone al km 509 con dispersione di carico siamo tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma al momento sono 7 km di coda sempre in A1 ma sulla direttrice Romano altro incidente tra Ferentino e Anagni direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci sentiamo sul raccordo anulare per traffico intenso interna code tra l'uscita diramazione Roma sud e a Piano esterna si rallenta dalla Salaria alla cassa 21 poi dalla Prenestina la Tiburtina incolonnamenti sulla tratto Urbano della Roma Teramo da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla Salaria file tra Villa Spada via dei Prati Fiscali file sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei due punti nei due casi direzione centro andiamo sulla statale Pontina traffico rallentato con code da via dei rutuli a Castel di Decima verso raccordo anulare in chiusura e al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire la cura di Astral Spa di riqualificazione straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliani Cristoforo Colombo nella tazza interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana da Gina quando for the Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembra semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

