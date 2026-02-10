Viabilità | chiusure in via Battisti Breda e Zabarella Ecco date orari e variazioni Ztl

Questa mattina sono state annunciate chiusure temporanee in via Battisti, Breda e Zabarella. Le strade resteranno chiuse al traffico in orari diversi per permettere lavori di manutenzione alle reti idriche e interventi edilizi privati. La polizia municipale ha già predisposto variazioni alla Ztl e indicazioni per i mezzi di trasporto. I residenti e i pendolari sono invitati a pianificare percorsi alternativi.

Si segnalano delle modifiche alla circolazione stradale programmate, necessarie per consentire interventi di manutenzione alle infrastrutture idriche e attività edilizie private.Due distinti interventi sulle condotte comporteranno la chiusura al traffico veicolare altrettante arterie cittadine.

