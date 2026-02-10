Via delle Ville diventa un problema per i residenti. La strada è piena di buche e l’illuminazione pubblica non funziona più. I cittadini chiedono interventi rapidi per sistemarla e mettere fine ai disagi quotidiani.

Via delle Ville richiede interventi urgenti: dal manto stradale pieno di buche agli impianti di illuminazione che hanno smesso di funzionare e i residenti chiedono interventi di manutenzione. A segnalare le problematiche sollevate dai cittadini è il consigliere comunale di Forza Italia Matteo Scannerini, che racconta una strada divorata dal degrado. "Via delle Ville – spiega – è al buio ormai da qualche giorno e, vista la situazione dell’asfalto profondamente deteriorato in più punti, abbiamo tutti gli ingredienti per definirla pericolosa. Le buche presenti stanno causando disagi agli automobilisti e anche a chi si muove sulle due ruote, con segnalazioni di pneumatici danneggiati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Via delle Ville dev’essere sistemata quanto prima"

Capannori, Via delle Ville tra buche e oscurità: allarme sicurezzaIl consigliere comunale Matteo Scannerini sollecita interventi urgenti su illuminazione e manto stradale per tutelare automobilisti e residenti

Nuova asfaltatura in Via delle ville, Pardini e Buchignani: Serviva da tempo e questa amministrazione lo ha fattoIl sindaco: Circa 15mila metri quadri totalmente rinnovati. I lavori si sposteranno in via Delle Gavine, fra San Macario e Piazzano Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e l'assessore ai lavori

