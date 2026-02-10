VI Biennale dei Licei Artistici 2025 2026 | iscrizioni delle scuole entro il 25 febbraio
La Direzione generale ha aperto le iscrizioni per la VI Biennale dei Licei Artistici, che si terrà nell’anno scolastico 20252026. Le scuole interessate devono consegnare le domande entro il 25 febbraio. La manifestazione, organizzata con la collaborazione di ReNaLiArt, si prepara ad accogliere studenti da tutta Italia, pronti a mostrare i loro lavori e le loro capacità artistiche.
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con la Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt), ha bandito la VI edizione della Biennale dei Licei Artistici italiani per l’anno scolastico 20252026. L'articolo VI Biennale dei Licei Artistici 20252026: iscrizioni delle scuole entro il 25 febbraio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Licei Artistici
Nuovi Giochi della gioventù, da oggi attiva la piattaforma per le iscrizioni delle scuole. Scadenza 25 febbraio. NOTA
È aperta dal 23 gennaio la piattaforma online per le iscrizioni delle scuole ai Nuovi Giochi della gioventù, in conformità alla legge 25 marzo 2025, n.
“Inventiamo una banconota”: torna il concorso della Banca d’Italia per le scuole. Iscrizioni entro il 3 febbraio
La Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, presenta la tredicesima edizione del concorso “Inventiamo una banconota” dedicato alle scuole per l’anno scolastico 20252026.
Ultime notizie su Licei Artistici
Argomenti discussi: 17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026.
La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: c’è anche il liceo artistico Piero della Francesca di ArezzoArezzo, 3 novembre 2025 – La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: sessantadue opere provenienti dall’Italia e dall’estero in esposizione, una del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo. lanazione.it
La Nave della Biennale dei Licei artistici ai nastri di partenza, ci sono anche gli studenti dell'EpnRIETI - La Nave della Biennale dei Licei artistici ai nastri di partenza. L’8 marzo gli studenti di alcuni licei artistici italiani partiranno dal porto di Civitavecchia, a bordo di una nave da ... ilmessaggero.it
MilanoPaviaTV - Canale78 Decine di ragazzi coinvolti – dei licei artistici e delle scuole con indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) – con più di 30 progetti presentati. Continua a crescere il premio DEA, promosso da ANCE Pavia Giovani e Fondazio facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.