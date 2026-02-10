Veterinario abusivo ' stanato' da Luca Abete e denunciato dai Nas

Luca Abete e i Nas hanno scoperto un falso veterinario a Capua. La serata si è conclusa con la denuncia dell’uomo, che esercitava senza licenza. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità sono intervenuti e hanno smascherato l’abusivo. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i cittadini.

Serata decisamente movimentata quella vissuta lunedì a Capua, dove un ‘falso’ veterinario è stato denunciato per esercizio abusivo della professione al termine di un intervento dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas). Un’operazione che ha attirato l’attenzione non solo per la.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Capua Veterinario Scisciano, B&B abusivo sequestrato: 32enne denunciato dai Carabinieri Avellino – Porto abusivo di arma e resistenza: 50enne denunciato dai Carabinieri Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Luca Abete. . Solidarietà istituzionale per Andrea Pucci! Per noi inviati di Striscia neanche un pensiero da parte dell'amministratore del mio condominio! Siamo invisibili o scomodi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.