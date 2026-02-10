Verso le comunali Ripepi | Il nostro patto con ‘i migliori’ per il riscatto di Reggio
Mentre si avvicinano le elezioni comunali, il candidato Ripepi lancia un messaggio chiaro.
“Un semplice messaggio a tutti coloro che amano Reggio e sono preoccupati per il futuro prossimo della città: il centrodestra è forte e unito, sostenuto da una leadership sicura. Il sindaco sarà l’espressione migliore di una classe dirigente che ha fame e sete di riscatto. Siamo stati depauperati.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
