Verso le comunali Ripepi | Il nostro patto con ‘i migliori’ per il riscatto di Reggio

Mentre si avvicinano le elezioni comunali, il candidato Ripepi lancia un messaggio chiaro.

“Un semplice messaggio a tutti coloro che amano Reggio e sono preoccupati per il futuro prossimo della città: il centrodestra è forte e unito, sostenuto da una leadership sicura. Il sindaco sarà l’espressione migliore di una classe dirigente che ha fame e sete di riscatto. Siamo stati depauperati.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Patto di civiltà per gli animali, Ripepi: "Ripartiamo insieme ai cittadini e alle associazioni"

Questa mattina, nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, Alternativa Popolare ha presentato un progetto dedicato alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali.

verso le comunali ripepiFondi del Ponte sullo Stretto da dirottare per i danni del ciclone Harry? Ripepi sbotta: è abominevole, questi sono i comunisti beceriL’Opposizione nazionale e regionale sta gridando, chiedendo che i soldi del Ponte sullo Stretto vadano dirottati a risolvere le criticità del maltempo. E’ abominevole! Mi dispiace che lo dicano reggi ... strettoweb.com

