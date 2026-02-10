Verso le comunali Ripepi | Il nostro patto con ‘i migliori’ per il riscatto di Reggio

Mentre si avvicinano le elezioni comunali, il candidato Ripepi lancia un messaggio chiaro ai cittadini di Reggio Emilia. Dice che il centrodestra è compatto e forte, con una leadership stabile pronta a guidare la città. Ripepi punta su un patto con le persone considerate “i migliori” per dare un nuovo impulso a Reggio e rassicura chi ha a cuore il futuro del territorio.

“Un semplice messaggio a tutti coloro che amano Reggio e sono preoccupati per il futuro prossimo della città: il centrodestra è forte e unito, sostenuto da una leadership sicura. Il sindaco sarà l’espressione migliore di una classe dirigente che ha fame e sete di riscatto. Siamo stati depauperati di tutto: dignità e onore sono stati calpestati da una negligenza politica, una sciatteria amministrativa e un familismo spinto che hanno ridotto la città a brandelli. Non vediamo l’ora di iniziare a rivoluzionare la città per riportarla all’onore che merita. Coloro che sognano un centrodestra disunito e litigioso si sveglieranno con una brutta sorpresa e capiranno di aver fatto male i propri conti, dettati da interessi personali e beceri tornaconti”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Questa mattina, nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, Alternativa Popolare ha presentato un progetto dedicato alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali.

