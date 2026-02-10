Verso il referendum Il Csm scende in campo | tutelare la Cassazione

Questa mattina, il Consiglio superiore della magistratura si schiera apertamente a favore della Cassazione. Il Csm ha deciso di non opporsi alla delibera del governo che ha fissato il referendum per il 22 e 23 marzo, mettendo fine alle polemiche e ai tatticismi degli ultimi giorni. La decisione è definitiva e segna un passo deciso verso la campagna referendaria.

Basta tatticismi, ora si fa sul serio. Il Comitato dei 15 ufficializzerà oggi una decisione già presa: nessun ricorso contro la delibera del Consiglio dei ministri che, sabato, ha confermato il referendum per il 22 e 23 marzo. I promotori del quesito accolto dalla Cassazione ribadiranno la "forzatura" del governo sui 50 giorni di campagna negati, ma riconosceranno che "la battaglia non deve essere sulla data, ma sull'esito". Una scelta dettata da due motivi. Il primo è istituzionale: il presidente della Repubblica ha firmato la delibera e contestarla significherebbe aprire un conflitto con il Colle.

