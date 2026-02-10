Questa sera 150 tifosi forlivesi possono finalmente raggiungere Rimini in pullman per il derby di basket. La partita tra Rinascita Basket Rimini e Pallacanestro 2 è stata definita ad alta tensione dall’Osservatorio, ma i supporter di Forlì potranno assistere alla sfida senza restrizioni. La trasferta ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, pronti a sostenere la loro squadra.

È stata classificata come partita ad alta tensione dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive la sfida tra Rinascita Basket Rimini e Pallacanestro 2.015 Forlì, in programma domenica. Per questo motivo sono state disposte alcune limitazioni per i tifosi ospiti, con le stesse modalità già adottate per la gara di andata. Alla tifoseria ospite sono stati assegnati 150 biglietti complessivi, riservati esclusivamente ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena e validi solo per il settore ospiti. Non ci saranno eccezioni, né ampliamenti. La trasferta potrà essere effettuata unicamente con i pullman organizzati dalla Pallacanestro Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Verso il derby. Via libera per 150 tifosi forlivesi. Arriveranno a Rimini in pullman

Domenica al Palafiera di Forlì si terrà il derby tra Forlì e Rimini, con un'affluenza limitata di 150 tifosi riminesi ammessi.

Una trasferta di tutto rispetto quella organizzata dalla Pallacanestro Forlì per il derby di domenica contro Rimini.

